Morde an Frauen

Statistisch wird jeden Tag eine Frau Opfer eines versuchten Femizids - und jeden dritten Tag eines vollendeten. (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Das Bundesland hat angekündigt, einen entsprechenden Antrag in den Bundesrat einzubringen. Landesjustizministerin Wahlmann erklärte, das gezielte Töten von Frauen und Mädchen müsse endlich als Mord gewertet werden. Nach der derzeitigen Rechtslage verneinten jedoch Gerichte immer wieder Femizide als Mordmerkmal - beispielsweise nach einer Trennung, wenn Täter eine emotionale Ausnahmesituation anführten.

Dem Bundeskriminalamt zufolge ist nahezu jeden Tag eine Frau in Deutschland von einem versuchten oder vollendeten Tötungsdelikt durch ihren Partner oder Ex-Partner betroffen. Niedersachsen hatte schon vor einem Jahr das Bundesjustizministerium um eine Prüfung gebeten. Bundesjustizministerin Hubig stellte vor zwei Wochen eine Nachschärfung des Strafrechts in Aussicht. Ein entsprechender Gesetzentwurf liegt bislang nicht vor.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.