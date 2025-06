Bei einem Messerangriff in Hamburg waren mehrere Menschen verletzt worden. (Steven Hutchings / dpa / Steven Hutchings)

Kritikern geht das Vorhaben nicht weit genug. Der niedersächsische Städtetag verlangt weniger Vorschriften, um potenziell gefährliche Patienten länger festhalten zu können. Der Schutz der Allgemeinheit sei über den Persönlichkeits- und Datenschutz zu stellen. - Menschen in geschlossenen Einrichtungen müssen entlassen werden, sobald keine akute Gefahr mehr besteht. Danach mangelt es oft an Überwachungsmöglichkeiten und Unterstützungsleistungen. Mehrere Anschläge wurden zuletzt von mutmaßlich psychisch kranken Täterinnen und Tätern verübt - unter anderem in Hamburg, Aschaffenburg und Magdeburg.

