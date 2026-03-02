"Kfz-Kennzeichen sind mehr als reine Verwaltungskürzel." (Martin Schutt dpa)

Verkehrsminister Tonne, SPD, unterstützt nach eigenen Angaben einen Antrag aus Hessen, der mit einer Liberalisierung der Kennzeichenkürzel eine stärkere lokale Identifikation und Verbundenheit bewirken soll. Der Bundesrat wird sich am Freitag damit befassen. Tonne sagte der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, Kfz-Kennzeichen seien mehr als reine Verwaltungskürzel. Für viele Menschen seien sie ein Stück Heimat, mit dem sie sich identifizierten. Daher sollten Kommunen mehr Möglichkeiten bekommen, ihre regionale Besonderheit sichtbar zu machen. Die Wiedereinführung früherer Kennzeichen seit 2012 zeige, wie groß das Interesse in der Bevölkerung daran sei. Zu den wiedereingeführten Kennzeichen gehört in Niedersachsen etwa ALF für Alfeld oder NOR für Norden.

