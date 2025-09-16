Man lebe in einer Welt, in der nahezu jeder Bildungsinhalt digital vermittelt werden könne, erklärte der SPD-Politiker. Kinder, Jugendliche und Erwachsene müssten digitale Werkzeuge sicher bedienen, Inhalte kritisch einordnen und Medien verantwortungsvoll nutzen. Deshalb vernetze man Infrastruktur, Medienbildung und Akteure. Zuvor hatte das niedersächsische Kabinett ein neues, landesweites Konzept verabschiedet. Unter dem Titel "Ziellinie 2030" sollen in den kommenden Jahren alle Bürger beim Erwerb von Medienkompetenz unterstützt werden – von der frühkindlichen Bildung über Schule, Hochschule und berufliche Bildung bis hin zur Erwachsenenbildung. - In vielen Bundesländern wird derzeit über das Thema nachgedacht. Zuletzt hat es angesichts des großen Einflusses von Medien verstärkt Expertenforderungen gegeben, Medienbildung systematischer zu etablieren.
