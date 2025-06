Auftakt SPD-Parteitag

SPD-Parteitag (AFP / ODD ANDERSEN)

Weltweit stehe die Demokratie unter Druck, sagte Weil. In vielen Ländern erlebe man einen Vormarsch der Autokraten und Rechtsextremisten. Die SPD sei eine Säule der Demokratie in Deutschland und verstehe sich als Teil einer Bewegung für persönliche und politische Freiheiten, betonte Weil.

Am Nachmittag steht zunächst die Wahl einer neuen Führung der SPD an. Dabei bewirbt sich Bundesfinanzminister Klingbeil abermals um den Vorsitz. Bundesarbeitsministerin Bas kandidiert als Ko-Vorsitzende. Die bisherige Parteichefin Esken tritt nicht wieder an. Zur Wahl stellt sich auch Generalsekretär Klüssendorf, der bisher nur kommissarisch im Amt ist. Ein Schwerpunkt des Parteitags soll die Aufarbeitung des historisch schlechten Ergebnisses der SPD bei der Bundestagswahl im Februar sein. Dazu wird ein Leitantrag des Parteivorstands diskutiert.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.