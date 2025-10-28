Vogelgrippe

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin schlägt Entschädigungen auch bei frühzeitiger Schlachtung von Geflügel vor

Mit Blick auf die Ausbreitung der Vogelgrippe hat die Landwirtschaftsministerin von Niedersachsen, Staudte, neue Entschädigungen für Betriebe angeregt. Die Grünen-Politikerin sagte im Deutschlandfunk, sie wünsche sich, dass Landwirte nicht nur bei der Tötung infizierter Tiere, sondern auch bei einer frühzeitigen Schlachtung entschädigt würden.