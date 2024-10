Krise bei Volkswagen

Niedersachsens Ministerpräsident Weil fordert bis Weihnachten Klarheit - Ifo-Chef Fuest: "Lage sehr ernst"

Der deutsche Autobauer VW ist in einer Krise und muss sparen. Mittlerweile liegen erste Vorschläge des Konzerns vor. So sollen etwa die Tariflöhne um zehn Prozent gesenkt werden. Niedersachsens Ministerpräsident Weil mahnte an, es müsse bis Weihnachten eine Klärung über die Zukunft von Volkswagen geben.