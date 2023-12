Die Grünen-Politikerin kündigte an, Anzeige wegen Hausfriedensbruch zu erstatten. Der Staatsschutz sei eingeschaltet, sagte Staudte. Sie wertete die Aktion als Einschüchterung. Nach Angaben ihres Ministeriums waren gestern Abend Landwirte mit rund 30 Traktoren vor den Wohnsitz der Politikerin im Landkreis Lüchow-Dannenberg gefahren. Wie die Polizei mitteilte, kam es in der Region zu weiteren Aktionen mit rund 100 Fahrzeugen. Spontane Demonstrationen gab es zudem vor dem Landtag in Magdeburg in Sachsen-Anhalt sowie im Landkreis Wesermarsch. Der Deutsche Bauernverband kündigte für Montag eine Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin an. Anlass ist die von der Bundesregierung geplante Streichung der Agrardiesel-Subvention und der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft.