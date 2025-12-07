Niedrige Beteiligung: Wahllokal in Hongkong (picture alliance / Sipa USA | Nexpher Images)

Zur Wahl antreten durften ausschließlich Kandidaten, die von der Kommunistischen Partei Chinas genehmigt worden waren. Nur ein Teil der Parlamentsmitglieder wurde direkt gewählt, die anderen werden von prochinesischen Komitees berufen.

Das Wahlrecht in Hongkong wurde 2021 nach pro-demokratischen Massenprotesten geändert. Anschließend lösten sich demokratische und china-kritische Parteien auf. Bei vergangenen Abstimmungen gab es nur noch eine geringe Beteiligung. Die Wahlen standen auch unter dem Eindruck des Großbrandes in einem Hochhauskomplex vor anderthalb Wochen mit mehr als 150 Toten.

