Behördenangaben zufolge lag die Wahlbeteiligung bei knapp 32 Prozent. Zur Wahl antreten durften ausschließlich Kandidaten, die von der Kommunistischen Partei Chinas genehmigt worden waren. 20 von ihnen ziehen ins Parlament ein. Die übrigen 70 Sitze werden von einem china-treuen Komitee sowie von Industrievertretern vergeben.
Das Wahlrecht in Hongkong wurde 2021 nach pro-demokratischen Massenprotesten geändert. Anschließend lösten sich demokratische und china-kritische Parteien auf.
