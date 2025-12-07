Hongkong
Niedrige Beteiligung an Parlamentswahl

In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sind Teile des Parlaments gewählt worden.

    Schild und einige Personen in einem Hongkonger Wahllokal
    Niedrige Beteiligung: Wahllokal in Hongkong (picture alliance / Sipa USA | Nexpher Images)
    Behördenangaben zufolge lag die Wahlbeteiligung bei knapp 32 Prozent. Zur Wahl antreten durften ausschließlich Kandidaten, die von der Kommunistischen Partei Chinas genehmigt worden waren. 20 von ihnen ziehen ins Parlament ein. Die übrigen 70 Sitze werden von einem china-treuen Komitee sowie von Industrievertretern vergeben.
    Das Wahlrecht in Hongkong wurde 2021 nach pro-demokratischen Massenprotesten geändert. Anschließend lösten sich demokratische und china-kritische Parteien auf.
    Diese Nachricht wurde am 08.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.