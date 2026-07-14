Binnenschifffahrt
Niedrigwasser im Rhein - früh im Jahresvergleich

Niedrigwasser erschwert deutlich früher als bislang die Binnenschifffahrt auf dem Rhein.

    Ein Frachtschiff passiert eine Untiefe im Rhein bei Oberwesel.
    Am Rhein herrscht Niedrigwasser, hier in Oberwesel. (Thomas Frey / dpa / Thomas Frey)
    Die Deutsche Transport-Genossenschaft Binnenschifffahrt erklärte, von Tag zu Tag sinke der Pegel weiter. Der Wasserstand beträgt derzeit nahe Koblenz 53 Zentimeter. Er soll laut Prognosen der Wasserstraßen- und Schiffsverwaltung in den kommenden Tagen auf unter 50 Zentimeter sinken.
    Normalerweise tritt Niedrigwasser auf dem Rhein im Spätsommer und Herbst auf. Das bisherige Rekordtief ⁠wurde im Oktober 2018 mit 25 Zentimetern ‌erreicht.
    Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.