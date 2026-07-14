Die Deutsche Transport-Genossenschaft Binnenschifffahrt erklärte, von Tag zu Tag sinke der Pegel weiter. Der Wasserstand beträgt derzeit nahe Koblenz 53 Zentimeter. Er soll laut Prognosen der Wasserstraßen- und Schiffsverwaltung in den kommenden Tagen auf unter 50 Zentimeter sinken.
Normalerweise tritt Niedrigwasser auf dem Rhein im Spätsommer und Herbst auf. Das bisherige Rekordtief wurde im Oktober 2018 mit 25 Zentimetern erreicht.
Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.