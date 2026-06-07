Westafrika

Die Kinder, Frauen und Männer seien aus einem Versteck der Boko-⁠Haram-Miliz in den Mandara-Bergen im Nordosten des Landes gerettet worden, teilte das Militär mit. Allerdings hätten zwei Kinder die Gefangenschaft nicht überlebt. Die Geiseln waren demnach über einen unbestimmten Zeitraum hinweg aus verschiedenen ‌Gemeinden der Region verschleppt und in der Nähe der Grenze zu Kamerun festgehalten worden.

In Nigeria terrorisieren islamistische Gruppen bereits seit Jahren die Bevölkerung, insbesondere im Norden des Landes. Oft werden etwa Kinder aus Schulen entführt, um von den Familien Lösegeld zu erpressen. Zu den bekanntesten Terrorgruppen gehört Boko Haram. Übersetzt bedeutet der Ausdruck "westliche Bildung ist verboten".

Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.