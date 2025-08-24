Kampf gegen Boko Haram und IS

Die Aufständischen hätten zuvor versucht, Soldaten anzugreifen, teilte das Militär mit. Im Nordosten Nigerias operieren die rivalisierenden Terrorgruppen "Boko Haram" und "Islamischer Staat in Westafrika". Zuletzt hatten sie ihre Angriffe auf die nigerianischen Streitkräfte verstärkt. Mehrfach wurden Militärstützpunkte überfallen.
Bei den seit Jahren andauernden Gewaltausbrüchen in der Region wurden Zehntausende Zivilisten getötet. Mehr als zwei Millionen Menschen mussten ihre Heimat verlassen.
