Kampf gegen Boko Haram und IS
Nigerianische Luftwaffe meldet Tötung von mehr als 35 Dschihadisten nahe Kamerun

Die nigerianische Luftwaffe hat bei Angriffen im Nordosten Nigerias nahe der Grenze zu Kamerun eigenen Angaben zufolge mehr als 35 Dschihadisten getötet.

    Soldaten brennen ein Camp der Terrororganisation Boko Haram in Nigeria nieder.
    Soldaten brennen ein Camp der Terrororganisation Boko Haram in Nigeria nieder. (Archivbild) (dpa/ picture-alliance/ EPA)
    Die Aufständischen hätten zuvor versucht, Soldaten anzugreifen, teilte das Militär mit. Im Nordosten Nigerias operieren die rivalisierenden Terrorgruppen "Boko Haram" und "Islamischer Staat in Westafrika". Zuletzt hatten sie ihre Angriffe auf die nigerianischen Streitkräfte verstärkt. Mehrfach wurden Militärstützpunkte überfallen.
    Bei den seit Jahren andauernden Gewaltausbrüchen in der Region wurden Zehntausende Zivilisten getötet. Mehr als zwei Millionen Menschen mussten ihre Heimat verlassen.
