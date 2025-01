Skispringen

Nika Prevc gewinnt Two-Nights-Tour der Frauen

Dîe Slowenin Nika Prevc hat das zweite und letzte Springen der sogenannten Two-Nights-Tour der Frauen in Oberstdorf gewonnen. Prevc hatte schon das erste Springen in Garmisch-Partenkirchen gewonnen und sicherte sich zum zweiten Mal den Sieg in der Gesamtwertung.