Nikolaus Kopernikus und Copernicus Der große Astronom und Europas Erdbeobachtungsprogramm

Vor 547 Jahren kam in Thorn Nikolaus Kopernikus zur Welt. Sein Name steht für den größten Umbruch in der Geschichte der Astronomie. Der Astronom erkannte, dass nicht die Sonne um die Erde läuft, sondern umgekehrt die Erde um die Sonne.

Von Dirk Lorenzen

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek