Beachvolleyball

Für Ehlers und Wickler war es die 14. Pleite im 15. Duell mit den Olympiasiegern. Im Spiel um Platz drei treffen sie nun am Sonntag auf die Franzosen Téo Rotar und Arnaud Gauthier-Rat, die im Viertelfinale die deutschen Meister Lukas Pfretzschner und Sven Winter besiegt hatten.
Ahman und Hellvig erwarten im Finale ebenfalls am Sonntag ihre schwedischen Landsleute Jacob Hölting Nilsson und Elmer Andersson, die die Franzosen 2:0 (21:18, 21:17) geschlagen hatten.
