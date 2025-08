Nina Chuba, Fatih Akin, Sandra Hüller und viele mehr zeichnen offenen Brief "Lassen Sie Gaza nicht sterben"

Neu hinzugekommen sind beispielsweise der Musiker Clueso und die Sängerin Nina Chuba, der Regisseur Fatih Aki, der israelische Golden Globe-Gewinner Ari Folman und die Schauspielerinnen Sandra Hüller und Yvonnne Catterfeld. Zu den Erstunterzeichnern gehörten unter anderem Musiker Ski Aggu, Schauspielerin Katharina Thalbach oder die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf.

Konkret werden in dem Brief, der vor einer knappen Woche mit etwa 200 Unterschriften veröffentlicht wurde , folgende Forderungen genannt: ein Stopp aller deutschen Waffenexporte an Israel, ein Aussetzen des Assoziierungs-Abkommens zwischen der EU und Israel sowie ein sofortiger Waffenstillstand und ungehinderter Zugang zum Gaza-Streifen für humanitäre Hilfe.