Protest in Hollywood

Nina Hoss beteiligt sich an Schauspieler-Streik

Die in Stuttgart geborene Schauspielerin Nina Hoss beteiligt sich am Streik der US-amerikanischen Schauspieler. "Mein aktuelles Projekt in den USA ist verschoben worden", sagte die 48-jährige Schauspielerin im Interview der Wochenzeitung "Die Zeit".

19.07.2023