Schweigemarsch zum Gedenken an die Opfer des Lkw-Anschlags vor zehn Jahren (AFP / VALERY HACHE)

Rund tausend Menschen nahmen an einem Schweigemarsch in der südfranzösischen Stadt teil. Die Teilnehmer schritten die Strecke ab, die der Attentäter mit einem Lastwagen gefahren war. In den nächsten Tagen sind weitere Gedenkfeiern geplant.

Am 14. Juli 2016 war nach dem Ende des Feuerwerks zum französischen Nationalfeiertag ein Lastwagen durch die Menschenmenge gefahren. 86 Menschen wurden getötet, drei von ihnen Deutsche. Der Täter wurde von der Polizei erschossen. Die islamistische Terrormiliz IS reklamierte die Tat für sich, der Täter hatte den Ermittlern zufolge jedoch keine Verbindung zum IS.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.