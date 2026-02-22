Trump-Pläne

Ein Lazarettschiff des US-Militärs im Hafen von New York (Archivbild). (dpa / AP Photo/Kathy Willens)

Regierungschef Nielsen schrieb auf Facebook wörtlich: "Nein, Danke". Er fügte hinzu, Grönland verfüge über ein öffentliches Gesundheitssystem, in dem die Behandlung für die Bürger kostenlos sei. Der dänische Verteidigungsminister Poulsen betonte, es bestehe keinerlei Bedarf für medizinische Hilfe durch andere Staaten. Grönland gehört zu Dänemark, besitzt aber den Status eines autonomen Gebietes.

Trump hatte erklärt, das Lazarettschiff solle bei der Versorgung von Kranken helfen, die auf der Arktisinsel keine Hilfe bekämen. Solche Schiffe der USA kommen normalerweise bei Naturkatastrophen zum Einsatz. Trump hat in den vergangenen Jahren immer wieder Besitzansprüche auf Grönland erhoben.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.