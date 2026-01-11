Das Institut erklärte in Oslo, sobald der Preis vom Nobelkomitee verkündet worden sei, könne er weder aberkannt noch übertragen oder mit anderen geteilt werden. Das Nobel-Instituit reagierte damit auf Äußerungen der venezolanischen Regimegegnerin Machado, die den Preis im Dezember erhalten hatte. Machado hatte kürzlich erklärt, sie würde die Auszeichnung gern mit US-Präsident Trump teilen. Sie begründete dies mit dem US-Militäreinsatz zur Festnahme des venezolanischen Machthabers Maduro.
Trump strebt den Gewinn des Friedensnobelpreises offen an und hat wiederholt dafür geworben.
Diese Nachricht wurde am 11.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.