Nobel-Institut: Machado darf Nobelpreis nicht an Trump weitergeben

Das Norwegische Nobel-Institut hat darauf hingewiesen, dass Träger des Friedensnobelpreises diesen nicht weitergeben können.

    Die Hände eines Mannes halten die geöffnete Schatulle mit dem Preis.
    Darf nicht weitergegeben werden: Die Nobelpreis-Medaille (picture alliance / NTB / Javad Parsa)
    Das Institut erklärte in Oslo, sobald der Preis vom Nobelkomitee verkündet worden sei, könne er weder aberkannt noch übertragen oder mit anderen geteilt werden. Das Nobel-Instituit reagierte damit auf Äußerungen der venezolanischen Regimegegnerin Machado, die den Preis im Dezember erhalten hatte. Machado hatte kürzlich erklärt, sie würde die Auszeichnung gern mit US-Präsident Trump teilen. Sie begründete dies mit dem US-Militäreinsatz zur Festnahme des venezolanischen Machthabers Maduro.
    Trump strebt den Gewinn des Friedensnobelpreises offen an und hat wiederholt dafür geworben.
