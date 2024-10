Victor Ambros und Gary Ruvkun erhalten den Medizin-Nobelpreis. (Steffen Trumpf / dpa / Steffen Trumpf)

Die beiden werden für die Entdeckung der sogenannten "MicroRNA" ausgezeichnet. Diese erfüllen eine wichtige Aufgabe bei der Steuerung grundlegender biologischer Prozesse. Ambros arbeitet an der University of Massachusetts Medical School, Ruvkun an der Harvard Medical School.

In den kommenden Tagen werden die Preisträger für Physik und Chemie sowie Literatur bekanntgegeben. Am Freitag wird mitgeteilt, wer den Friedensnobelpreis erhält; am Montag geht es dann schließlich um die Wirtschaftswissenschaften. Jeder Preis ist mit elf Millionen Schwedischen Kronen dotiert, das sind umgerechnet rund 968.000 Euro.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.