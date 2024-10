Victor Ambros und Gary Ruvkun erhalten den Medizin-Nobelpreis. (Steffen Trumpf / dpa / Steffen Trumpf)

Diese Moleküle spielen eine wichtige Rolle, damit sich Zellen mit dem gleichen Erbgut zu unterschiedlichen Zelltypen entwickeln können. Nach Angaben des Nobelpreiskomitees ist die Entdeckung fundamental wichtig für die Erforschung, wie sich Organismen entwickeln und wie sie funktionieren.

Die beiden Forscher hatten ihre Entdeckung bereits 1993 veröffentlicht. Ambros arbeitet an der University of Massachusetts Medical School, Ruvkun an der Harvard Medical School.

Wenig Nobelpreisträgerinnen

Im vergangenen Jahr ging der Medizin-Nobelpreis an die Ungarin Katalin Karikó und den US-Amerikaner Drew Weissman. Die beiden wurden für ihre Forschung ausgezeichnet, die die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 ermöglicht hat. - Kritiker monieren indes immer wieder, dass Frauen bei der Vergabe der Nobelpreise insgesamt zu kurz kommen. So wurden seit der ersten Auszeichnung im Jahr 1901 insgesamt 227 Menschen mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet, darunter waren 13 Frauen. Die einzige Deutsche ist Christiane Nüsslein-Volhard, die 1995 für ihre Arbeit zur genetischen Kontrolle der frühen Embryonalentwicklung geehrt wurde.

In den kommenden Tagen werden die Preisträger für Physik und Chemie sowie Literatur bekanntgegeben. Am Freitag wird mitgeteilt, wer den Friedensnobelpreis erhält; am Montag geht es dann schließlich um die Wirtschaftswissenschaften. Jeder Preis ist mit elf Millionen Schwedischen Kronen dotiert, das sind umgerechnet rund 968.000 Euro.

