Literaturnobelpreisträger Laszlo Krasznahorkai und die Preisträger in den Kategorien Physik, Chemie und Medizin nahmen bei der Feier mit dem schwedischen König Carl XVI. Gustaf ihre Medaillen und Urkunden entgegen. Ausgezeichnet wurden zudem die Preisträger in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften. Der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis wird erst seit 1969 verliehen. Er geht nicht auf das Testament von Alfred Nobel zurück und ist mit umgerechnet 950.000 Euro dotiert.

