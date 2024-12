Skandinavien

Heute wird der Nobelpreis vergeben. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Mit dem Friedensnobelpreis wird am Mittag in der norwegischen Hauptstadt Oslo die japanische Organisation "Niho Hidankyo" geehrt. Der Zusammenschluss von Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki setzt sich für die Abschaffung von Atomwaffen und eine friedliche Welt ein. Später übergibt dann der schwedische König Carl Gustaf in Stockholm die Nobelpreise für Literatur, Medizin, Chemie, Physik sowie den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Die Namen der in diesem Jahr Ausgezeichneten waren Anfang Oktober verkündet worden.

Feierlich überreicht werden die prestigeträchtigen Medaillen traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters und Dynamit-Erfinders Alfred Nobel.

