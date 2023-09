Das Stockholmer Karolinska-Institut hat das Preisgeld für den Nobelpreis erhöht. (picture alliance / dpa / Steffen Trumpf)

Die Summe wird auf elf Millionen Kronen angehoben, wie die Nobelstiftung in Stockholm mitteilte. Die schwedische Krone hat im Vergleich zum Euro und zum Dollar in den vergangenen Monaten stark an Wert verloren: Die zuletzt zehn Millionen Kronen hatten zum Zeitpunkt der Auszeichnungen vor einem Jahr etwa 920.000 Euro entsprochen. Inzwischen liegt der Wert bei etwa 840.000 Euro. Umgerechnet erhalten die künftigen Nobelpreisträger mit der jetzt beschlossenen Anhebung 5.000 Euro mehr Geld.

Die diesjährigen Nobelpreisträgerinnen und -preisträger werden Anfang Oktober bekanntgegeben.

