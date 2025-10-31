Aufarbeitung der Apartheid

Nobelpreisträger Luthuli wurde ermordet - Gericht in Südafrika widerlegt offizielle Darstellung

Mord statt Unfall: In Südafrika ist die Todesursache des Friedensnobelpreisträgers Albert Luthuli widerlegt worden. Er sei nicht - wie von den Behörden behauptet - 1967 von einem Zug erfasst worden, sondern von der Polizei des Apartheid-Regimes getötet worden, erklärte ein Gericht in der Stadt Pietermaritzburg laut einem Bericht des Nachrichtenportals "The South African".