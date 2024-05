Die kanadische Literaturnobelpreisträgerin Alice Munro im Jahr 2013, also sie den Literatur-Nobelpreis bekam. Jetzt ist sie im Alter von 92 Jahren gestorben. (Derek Shapman / Handout / dpa)

Sie hat mehr als zehn Bände mit Erzählungen veröffentlicht. Ihre Geschichten beginnen oft an einer unerwarteten Stelle, anschließend wird die Erzählung chronologisch rückwärts oder vorwärts entwickelt.

In Kanada und im englischsprachigen Raum ist Alice Munro eine Bestsellerautorin. Im Jahr 2009 erhielt sie den renommierten Booker Prize und zwei Mal den wichtigsten kanadischen Literaturpreis, den Giller Prize. 2013 folgte dann der Literatur-Nobelpreis. Zu Munros bekanntesten Texten zählen "Wozu wollen Sie das wissen", "Das Bettlermädchen: Geschichten von Flo und Rose", "Glaubst Du, es war Liebe" sowie "Offene Geheimnisse" und "Tricks". Die Kurzgeschichte "The Baer Came over the Mountain", erschienen 2003, lieferte die Vorlage für den Film "An ihrer Seite" mit

