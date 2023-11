Die Friedensnobelpreis-Trägerin Narges Mohammadi. (AFP / Narges Mohammadi Foundation)

Ihre Familie berichtete der Nachrichtenagentur AFP, dass sie durchgesetzt habe, ohne das obligatorische Kopftuch in ein Krankenhaus gebracht zu werden. Sie wolle weiterhin kein Kopftuch tragen, bis der Kopftuchzwang im Iran abgeschafft sei. Die 51-Jährige war am Montag in einen Hungerstreik getreten, weil sie sich weigerte, für den Transfer ins Krankenhaus den Kopf zu bedecken. Mohammadi muss aber offenbar dringend wegen Herzproblemen behandelt werden.

Mohammadi war Anfang Oktober mit dem Friedensnobelpreis für ihren Einsatz für Frauen- und Menschenrechte im Iran ausgezeichnet worden. Weil sie in Teheran im Gefägnis inhaftiert ist, will ihre Familie den Preis Mitte Dezember in Oslo entgegennehmen.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.