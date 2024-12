Narges Mohammadi wurde aus gesundheitlichen Gründen für drei Wochen aus der Haft entlassen. (AP / Vahid Salemi)

Das teilte ihr Anwalt mit. In Folge eines ärztlichen Gutachtens habe die Staatsanwaltschaft Teheran die Strafe ausgesetzt, hieß es weiter. Mohammadi befindet sich seit mehreren Jahren in Haft. Ihr wird unter anderem Propaganda gegen das System im Iran zur Last gelegt. Menschenrechtler werfen der Justiz seit geraumer Zeit vor, der 52-jährigen eine angemessene medizinische Hilfe zu verweigern.

