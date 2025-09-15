Brand an Stellwerk
Noch bis zum Nachmittag Störungen im Bahnverkehr zwischen Hannover und Berlin

Nach dem Brand an einem Stellwerk müssen Bahnreisende zwischen Hannover und Berlin noch bis zum Nachmittag mit Verspätungen rechnen.

    Mitarbeiter der Deutschen Bahn arbeiten nach einem Brand an einer Bahnstrecke in der Nähe eines Stellwerkes, als ein ICE der Deutschen Bahn von Berlin nach Hannover vorbeifährt.
    Nach Brand: Zugverkehr auf der Bahnstrecke Hannover-Berlin gestört (dpa / Julian Stratenschulte)
    Wie die Bahn mitteilte, fallen zudem in beiden Richtungen einzelne Verbindungen aus. Bis wann genau der Bahnverkehr beeinträchtigt sein wird, war in der Nacht noch unklar.
    Schon am Wochenende waren Reisende auf der Strecke von Verspätungen und Ausfällen betroffen. Grund war der Brand eines Sicherungskastens eines Stellwerks in Lehrte bei Hannover am Samstag. Laut Polizei ist die Ursache noch unklar. Ergebnisse einer Untersuchung werden im Laufe des Tages erwartet.
