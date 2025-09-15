Brand an Stellwerk

Wie die Bahn mitteilte, fallen zudem in beiden Richtungen einzelne Verbindungen aus. Bis wann genau der Bahnverkehr beeinträchtigt sein wird, war in der Nacht noch unklar.
Schon am Wochenende waren Reisende auf der Strecke von Verspätungen und Ausfällen betroffen. Grund war der Brand eines Sicherungskastens eines Stellwerks in Lehrte bei Hannover am Samstag. Laut Polizei ist die Ursache noch unklar. Ergebnisse einer Untersuchung werden im Laufe des Tages erwartet.
Diese Nachricht wurde am 15.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.