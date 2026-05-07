Foto der Flaggen der EU und der USA, die nebeneinander vor blauem Himmel im Wind flattern (IMAGO / Zoonar)

Vertreter aus dem Europaparlament und dem Rat der 27 EU-Länder erzielten in der Nacht keinen Kompromiss. Der Vorsitzende des Handelsausschusses im Parlament, Lange, sagte, es sei noch ein weiter Weg, man werde am 19. Mai weiter verhandeln.

Die EU hatte ⁠sich im August vergangenen Jahres mit den USA auf ⁠ein Handelsabkommen verständigt. Die US-Regierung sagte darin einen Zollsatz auf EU-Produkte von nicht mehr als 15 Prozent zu. Auf europäischer Seite sollen Zölle auf Industriewaren und einige Agrarprodukte abgeschafft werden. Die Europa-Abgeordneten wollen vor der Umsetzung der Zollvereinbarung sicherstellen, dass die USA ihren Teil der Abmachung einhalten. Trump hatte zuletzt mit Zöllen auf europäische Fahrzeuge in Höhe von 25 Prozent gedroht.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.