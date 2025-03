Das englische Parlament in London (imago / McPHOTO / imago stock&people)

Man arbeite aber mit Frankreich und den europäischen Verbündeten zusammen, um herauszufinden, auf welchem Weg ein dauerhafter und beständiger Frieden in der Ukraine erreicht werden könne, hieß es von Seiten der britischen Regierung. Es lägen verschiedene Optionen auf dem Tisch.

Der französische Präsident Macron hatte gestern nach dem Ukraine-Gipfel in London gesagt, für einen Monat solle eine Waffenruhe in der Luft, auf See und für die Energie-Infrastruktur in der Ukraine gelten.

Bei dem Treffen in der britischen Hauptstadt stärkten die europäischen Verbündeten dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj den Rücken.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.