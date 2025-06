Investitionsprogramm

Die Infrastruktur spielt eine wichtige Rolle für die deutsche Wirtschaft - Bund und Länder wollen sie modernisieren. (picture alliance / Jochen Tack / Jochen Tack)

Eine Verhandlungsrunde von Finanzminister Klingbeil, Kanzleramtschef Frei sowie mehreren Ministerpräsidenten und Länder-Finanzministern endete am Abend ohne Kompromiss. Nach Informationen aus Regierungskreisen werden die Gespräche heute Abend fortgesetzt. Am Donnerstag soll im Bundestag der sogenannte Investitionsbooster beschlossen werden, mit dem die lahmende Wirtschaft wieder in Schwung gebracht werden soll. Dafür hat die schwarz-rote Koalition ein Paket mit zusätzlichen Abschreibungsmöglichkeiten, Steuersenkungen und höheren Fördergeldern geschnürt, das derzeit im Bundestag beraten wird.

Für eine Zustimmung im Bundesrat fordern die Länder einen finanziellen Ausgleich.

