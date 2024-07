Graubünden und Tessin

Ein durch die Überschwemmung stark zerstörtes Haus im Maggiatal. (picture alliance / KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER)

Weil es bereits das dritte Wochenende in Folge heftig regnet, gilt bis heute Abend Gefahrenstufe drei von fünf. Die Menschen sind dazu aufgerufen, sich von Gewässern und steilen Hängen festzuhalten und nicht in Tiefgeschosse zu gehen, die bei Überschwemmungen schnell vollaufen könnten.

Vor einer Woche waren bei Erdrutschen und Überflutungen durch angestaute Bergflüsse allein in der Region Maggiatal im Tessin sechs Menschen ums Leben gekommen. Hier haben die Rettungskräfte inzwischen einige Bewohner aus besonders stark betroffenen Ortschaften mit Hubschraubern in Sicherheit gebracht. Im Misoxtal in Graubünden waren vier Personen von Wassermassen fortgerissen worden. Nur eine konnte gerettet werden.

