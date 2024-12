Ölteppich nach dem Tankerunglück an der russischen Schwarzmeerküste (picture alliance/dpa/TASS/Sergei Malgavko)

Die Aufräumarbeiten wurden mittlerweile auf einen mehr als 50 Kilometer langen Küstenstreifen in der Region Krasnodar ausgedehnt, melden russische Nachrichtenagenturen. Mehr als 1.000 Einsatzkräfte und Freiwillige seien an den Reinigungsarbeiten beteiligt. Bislang habe man etwa 80 Tonnen Öl an den Stränden beseitigt.

Zwei mit tausenden Tonnen Öl beladene russische Tanker waren am Sonntag bei einem Sturm in der Straße von Kertsch zwischen der Krim und der russischen Region Krasnodar stark beschädigt worden. Der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge traten etwa 3.000 Tonnen Öl aus. Einige Orte riefen wegen des Ölteppichs den kommunalen Notstand aus.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.