Wetter

Noch trocken bei ein bis minus zehn Grad

Das Wetter: Im Nordwesten und Westen aufziehende Wolken, aber noch niederschlagsfrei. Im übrigen Land meist gering bewölkt. Tiefstwerte plus ein bis minus 10 Grad. Tagsüber in der Osthälfte meist trocken und sonnig. In der Westhälfte zunehmend wolkig bis stark bewölkt und aufziehende Niederschläge - im Nordwesten als Schnee, im Südwesten als Regen mit Glatteisgefahr. Minus 2 bis plus 4 Grad.