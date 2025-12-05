US-Heimatschutzministerin Kristi Noem (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alex Brandon)

Das kündigte Heimatschutzministerin Noem im Sender Fox News an. Um welche Staaten es sich dabei handelt, erklärte sie nicht. Noem begründete den Schritt mit Sicherheitsbedenken. Länder ohne eine stabile Regierung könnten nicht ausreichend bei der Überprüfung Einreisewilliger helfen. Aktuell dürfen Menschen aus 19 Ländern nicht oder nur sehr eingeschränkt in die USA einreisen. Dazu gehören unter anderem Afghanistan, der Sudan und der Iran.

Die Ausweitung der Liste ist eine weitere Verschärfung der Migrationsmaßnahmen der Regierung nach dem Angriff auf zwei Nationalgardisten in Washington vergangene Woche. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen afghanischen Staatsbürger, der 2021 im Rahmen eines Umsiedlungsprogramms in die USA gekommen war.

