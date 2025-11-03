Patentstreit

Die jetzige Klage ist Teil einer Reihe von Patentverfahren, die Nokia unter anderem bereits gegen Paramount und Acer angestrengt hat. (Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / dpa / Heikki Saukkomaa)

In einer in den USA eingereichten Klage heißt es, die Streaming-Dienste von Warner verletzten insgesamt 13 Patente des finnischen Unternehmens für die Kodierung und Dekodierung von Videos. Nokia habe den New Yorker Konzern seit 2023 darauf hingewiesen, dass für die Nutzung der Technologie eine Lizenz erforderlich sei. Beide Seiten hätten sich aber nicht auf Bedingungen einigen können. Eine Stellungnahme von Warner liegt bislang nicht vor.

Die jetzige Klage ist Teil einer Reihe von Patentverfahren, die Nokia unter anderem bereits gegen Paramount und Acer angestrengt hat. Gefordert wird eine nicht näher bezifferte Summe an Schadenersatz.

