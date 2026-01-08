Hollywood
Nominierungen für die Actor-Awards stehen fest

Hollywoods Schauspielbranche hat ihre Favoriten für die Actor-Awards bekannt gegeben. Stars wie Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Jessie Buckley und Emma Stone sind als beste Hauptdarstellerin und Hauptdarsteller nominiert.

    Verbandspräsident Sean Astin bei einer Veranstaltung der 32. Actor Awards.
    Actor Awards: Die Nominierungen stehen fest. (IMAGO / UPI Photo / JIM RUYMEN)
    Der Schauspielerverband Screen Actors Guild hat außerdem den Politthriller "One Battle After Another" und das Vampir-Drama "Blood & Sinners" mit den meisten Nominierungen bedacht. Auch "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme" und "Bugonia" sind mehrfach im Rennen.
    Auch TV-Produktionen und deren Besetzung werden geehrt. Mehrfache Gewinnchancen haben unter anderem die Erfolgsserie "White Lotus", die Mini-Serie "Adolescence" und die Hollywood-Satire "The Studio".
    Die Actor Awards werden am 1. März in Los Angeles vergeben und gelten als Vorboten für die Mitte März anstehende Oscar-Verleihung. Dem Verband gehören über 118.000 stimmberechtigte Mitglieder an.
    Diese Nachricht wurde am 08.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.