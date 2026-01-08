Der Schauspielerverband Screen Actors Guild hat außerdem den Politthriller "One Battle After Another" und das Vampir-Drama "Blood & Sinners" mit den meisten Nominierungen bedacht. Auch "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme" und "Bugonia" sind mehrfach im Rennen.
Auch TV-Produktionen und deren Besetzung werden geehrt. Mehrfache Gewinnchancen haben unter anderem die Erfolgsserie "White Lotus", die Mini-Serie "Adolescence" und die Hollywood-Satire "The Studio".
Die Actor Awards werden am 1. März in Los Angeles vergeben und gelten als Vorboten für die Mitte März anstehende Oscar-Verleihung. Dem Verband gehören über 118.000 stimmberechtigte Mitglieder an.
Diese Nachricht wurde am 08.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.