Nach Auslieferung

Dem Mann wird gemeinschaftliches Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage vorgeworfen. Der 49-Jährige war am Donnerstag nach drei Monaten in italienischer Untersuchungshaft an Deutschland ausgeliefert worden. Den Ermittlungen zufolge soll er die Anschläge auf die beiden Ostsee-Gaspipelines im September 2022 koordiniert haben.
Festgenommen wurde der Verdächtige im Sommer während eines Urlaubs an der Adria auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls. Er bestreitet die Vorwürfe.
Diese Nachricht wurde am 29.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.