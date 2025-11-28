Nach Auslieferung

Ein mutmaßlicher Drahtzieher der Anschläge auf die Nord-Stream-Gasleitungen ist von Italien nach Deutschland überstellt worden. (Uli Deck/dpa)

Dort wird er dem Beschuldigten voraussichtlich den Haftbefehl eröffnen und über die weitere Untersuchungshaft entscheiden. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Ukrainer gemeinschaftliches Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage vor. Der 49-jährige war gestern von Italien an Deutschland ausgeliefert worden. Italiens oberstes Gericht hatte die Auslieferung in der vergangenen Woche genehmigt. Den Ermittlungen zufolge soll er die Anschläge auf die beiden Ostsee-Gaspipelines im September 2022 koordiniert haben.

Festgenommen war der Mann im Sommer während eines Urlaubs an der Adria auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls. Er selbst bestreitet die Vorwürfe.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.