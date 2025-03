Linguistik

Nordfriesisch, Plattdeutsch und Niedersorbisch sind bedrohte Sprachen

Fast 7.000 Sprachen werden auf der Welt gesprochen, doch jeden Monat stirbt eine von ihnen aus. Der Verlust an Sprachen war noch nie so groß wie zurzeit, am schnellsten schreitet er in Nordamerika und Australien fort. All dies dokumentiert der "Atlas der vom Aussterben bedrohten Sprachen".