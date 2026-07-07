Wintersport

Die Nordische Kombination ist künftig nicht mehr Teil der Olympischen Winterspiele. (picture alliance/EXPA/APA/picturedesk.com)

Das Internationale Olympische Komitee strich die Sportart aus dem Programm für die Spiele 2030 in den französischen Alpen. Die Nordische Kombination sei laut Studien beim Publikum die unbeliebteste Sportart der Winterspiele 2014, 2018, 2022 und 2026 gewesen, begründete das IOC seine Entscheidung. Darüber hinaus konzentriere sich die Sportart zu sehr auf nur wenige Länder. Nur fünf unterschiedliche Nationen hatten bei den vergangenen vier Winterspielen Medaillen gewonnen.

Der Internationale Skiverband FIS und der Deutsche Olympische Sportbund hatten sich für einen Verbleib der Nordischen Kombination eingesetzt.

Die Sportart setzt sich zusammen aus den Einzeldisziplinen Skispringen und Langlauf und war bei den Männern seit 1924 olympisch. Deutschland gehörte zu den erfolgreichsten Nationen.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.