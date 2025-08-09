Zeichen der Entspannung

Das südkoreanische Militär erklärte, ob der Abbau entlang der gesamten Grenze erfolge, müsse sich noch zeigen. Die Aktivitäten würden beobachtet.
Nordkorea reagiert damit offenbar auf ähnliche Maßnahmen im Süden. Die Regierung in Seoul hatte vor zwei Monaten die Propaganda-Beschallung an der Grenze zum Norden eingestellt. Seit Montag werden die Anlagen abgebaut. Hintergrund sind Bemühungen um eine Entspannung der Beziehungen. Südkoreas Präsident Lee will den Dialog mit Nordkorea wiederbeleben.
Die beiden Staaten befinden sich seit einem Krieg in den 50er Jahren formell noch im Kriegszustand, weil nie ein Friedensvertrag geschlossen wurde.
Diese Nachricht wurde am 09.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.