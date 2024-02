Koreanische Halbinsel

Das abgeschottete Nordkorea und das demokratische Südkorea befinden sich offiziell immer noch im Kriegszustand. (ZUMA Wire)

Das berichteten staatliche Medien. Die Volksversammlung in Pjöngjang stimmte außerdem dafür, ein Gesetz über internationale Reisen in eine Sonderzone an der Ostküste Nordkoreas abzuschaffen. Beide Staaten hatten dort ein gemeinsames Tourismusprogramm betrieben. Der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol bezeichnete den Schritt als "außergewöhnliche Veränderung". Es sei schwer zu verstehen, was dahinter stecke, sagte er in einem Fernsehinterview.

