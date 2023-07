Ein nordkoreanicher Raketentest (Archivbild) (Uncredited/KCNA/KNS/dpa)

Nach Angaben der Staatsagentur KCNA soll es sich um eine Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong-18 gehandelt haben. Mit einer Flugzeit von 74 Minuten sei sie so lange in der Luft gewesen wie zuvor kein nordkoreanisches Geschoss. Weiter hieß es, der Test trage zur Weiterentwicklung der strategischen Nuklearstreitkräfte Nordkoreas bei und diene als Warnung an die USA und deren Verbündeten. Über den Abschuss zuerst berichtet hatte in der Nacht zum Mittwoch der südkoreanische Generalstab in Seoul.

UNO-Beschlüsse untersagen dem Regime in Pjöngjang jegliche Starts von ballistischen Raketen. Hintergrund ist auch die Sorge, dass diese je nach Bauart mit einem Atomsprengkopf versehen werden könnten.

