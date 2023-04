US-Bericht

Der nordkoreanische Nuklearkomplex in Yongbyon (Planet Labs Inc./AP/Planet Labs Inc.)

Satelliten-Bilder zeigten ein hohes Maß an Aktivität an der Atomanlage Yongbyon, meldet die auf Nordkorea spezialisierte US-Website "38 North". Dort stehe der experimentelle Leichtwasserreaktor kurz vor der Fertigstellung. Auch hätten Bauarbeiten an einer Uran-Anreicherungsanlage begonnen. In der vergangenen Woche hatten nordkoreanische Staatsmedien Fotos veröffentlicht, auf denen Machthaber Kim Jong Un bei der Inspektion neuer Atomsprengköpfe zu sehen gewesen sein soll.

Er forderte demnach, die Produktion spaltbaren Materials auszuweiten, um das Nuklearwaffen-Arsenal des Landes weiter ausbauen zu können.

