Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Demnach fand die Einweihungszeremonie gestern in Pjöngjang statt - am einjährigen Jahrestag der russischen Rückeroberung der zuvor von ukrainischen Streitkräften eingenommenen Region Kursk. Nordkorea hatte nach Schätzungen des südkoreanischen Geheimdienstes bis zu 15.000 Soldaten nach Russland geschickt.
An der Eröffnung der Gedenkstätte nahmen KCNA zufolge der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un sowie hochrangige russische Gäste teil, darunter der russische Parlamentschef Wolodin sowie der russische Verteidigungsminister Beloussow.
Bei einem separaten Treffen versicherten sich Beloussow und Kim gegenseitige Unterstützung und weitere militärische Zusammenarbeit.
Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.